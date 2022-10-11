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2 часа назад

Назван самый полезный овощ при артрите

Слово и Дело

Артрит представляет собой хроническое воспалительное заболевание, от которого нет лекарства. Однако можно облегчить боль от недуга с помощью здорового питания.

Назван самый полезный овощ при артрите
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Самым эффективным продуктом при заболевании признан зеленый листовой салат. Овощ богат антиоксидантами, витаминами А, С и К, передает LIVE24.

Продукт улучшает активность заболевания и полезен для контроля окислительного процесса при артрите. Капуста и шпинат повышают уровень бета-керотина, снижающего С-реактивный белок, который и приводит к воспалению.

Здоровье,
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