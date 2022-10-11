Назван самый полезный овощ при артрите

Артрит представляет собой хроническое воспалительное заболевание, от которого нет лекарства. Однако можно облегчить боль от недуга с помощью здорового питания.

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Самым эффективным продуктом при заболевании признан зеленый листовой салат. Овощ богат антиоксидантами, витаминами А, С и К, передает LIVE24.