Назван самый полезный овощ при артрите

Артрит представляет собой хроническое воспалительное заболевание, от которого нет лекарства. Однако можно облегчить боль от недуга с помощью здорового питания.
Самым эффективным продуктом при заболевании признан зеленый листовой салат. Овощ богат антиоксидантами, витаминами А, С и К, передает LIVE24.
Продукт улучшает активность заболевания и полезен для контроля окислительного процесса при артрите. Капуста и шпинат повышают уровень бета-керотина, снижающего С-реактивный белок, который и приводит к воспалению.