Названы основные причины хронической усталости осенью

Быструю утомляемость может спровоцировать ряд серьезных заболеваний, в частности, она является следствием дефицита железа, предупредил врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. Об основных причинах хронической усталости он рассказал в беседе с KP.RU.

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Помимо недостатка ферритина, от которого в той или иной степени страдает до 50 процентов россиян, к упадку сил осенью может привести сезонное аффективное расстройство (САР). По словам врача, данное заболевание возникает из-за сокращения светового дня в совокупности со снижением адаптационных способностей организма из-за недосыпа, стресса и тревожности. Чтобы облегчить состояние, необходимо ежедневно выходить на улицу в дневное время, даже в пасмурную погоду, и при необходимости использовать в доме лампы дневного света.

В качестве еще одной распространенной причины упадка сил Калинкин назвал бессонницу, частые пробуждения в течение ночи, апноэ во сне и другие нарушения сна. Также спровоцировать хроническую усталость могут эндокринные заболевания, в первую очередь патологии щитовидной железы, хроническая сердечная недостаточность и болезни легких, заключил кардиолог.