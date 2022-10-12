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2 часа назад

Эксперт Габидуллина рассказала, как правильно питаться при акне

WMJ.ru

Акне — это заболевание, проявляющееся в виде различных кожных высыпаний. Чистота кожи на 90% зависит от качества питания. Многие люди даже не задумываются о том, насколько важно следить за собственным рационом. Особенно это касается подростков и студентов. Именно они чаще всего сталкиваются с неприятными последствиями угревой болезни. О том, как правильно питаться при акне, рассказала эксперт в сфере ПП Вероника Габидуллина.

Эксперт рассказала, как правильно питаться при акне
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Вероника Габидуллина коуч и эксперт в сфере ПП, автор уникальной целительной системы питания

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Отказ от ряда продуктов

Рафинированный сахар. Он входит в состав практически всех магазинных продуктов. Повышенное потребление сахара ведет к разрушению коллагена (за счет кристаллизации его волокон), к понижению PH крови (к ее закислению) и, как следствие, к хроническим вялотекущим воспалениям.

Молоко. Природа создала молоко — как продукт питания детей. Его основная цель — быстро взрастить маленький организм. Оно содержит в себе гормоны роста, которые взрослому человеку только вредят. Регулярное употребление молочных продуктов негативно сказывается на работе кишечника и на гормональном фоне организма.

Дрожжи. С развитием пищевой промышленности дрожжи стали термофильными, то есть стойкими к высокой температуре. Это значит, что даже после выпекания, часть грибков остается активной. Дрожжи способны заселять желудочно-кишечный тракт, что приводит к сбою обмена веществ и к изменению состава микрофлоры. Эти изменения и видны на коже.

«Мусорная» еда (junk food). Чипсы, сухарики, фастфуд — все это содержит в себе большое количество «пустых» калорий (вредных жиров). Трансжиры, входящие в состав данных продуктов, закупоривают кровеносные сосуды и поры, увеличивают выработку кожного сала и разрушают защитный барьер кожи.

Алкоголь. От его употребления страдает иммунитет, выводятся полезные микроэлементы. Кожа обезвоживается, становится чувствительной и воспаленной.

Очищение организма

Сделать это можно за счет:
  • Специальных травяных отваров
  • Потребления чистой воды в течения дня
  • Посещения бань и саун
  • Прогулок на природе
  • Физических нагрузок

Продукты из стоп-листа лучше заменить на полезную альтернативу. Например, сахар — на фрукты и мед. Коровье молоко — на ореховое. Дрожжевую выпечку — на хлеб на закваске. В качестве перекуса можно использовать орешки, сухофрукты, хлебцы.

Поменяв свой рацион и отдав предпочтение более полезным продуктам, уже через две недели вы заметите улучшение качества кожи. А через несколько месяцев добьетесь стойкого результата.

Здоровье,
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