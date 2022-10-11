Как спасти грудь при раке молочной железы

Рак молочной железы в наши дни относят к излечимому виду рака, благодаря современным методам лечения и ранней диагностике. Особо надо отметить роль восстановления груди – как после лечения, так и в его процессе. Подробнее об этом "Рамблеру" рассказала руководитель направления пластической хирургии сети клиник "Семейная" Олеся Старцева.
Рак молочной железы, по статистике, самое распространенное онкологическое заболевание в женской онкологии. Около 25% от всех заболеваний раком груди проявляются в возрасте до пятидесяти лет, 5% приходится на возраст до тридцати пяти лет.
Утрата молочных желез в процессе борьбы с раком груди ухудшает здоровье женщины, влияет на осанку. Кроме того, она оказывает сильный психический и эмоциональный эффект, бьет по самооценке женщины и вызывает душевный дискомфорт.
В современной медицине реконструкция груди – неотъемлемая часть всего долгого процесса по лечению рака молочной железы.
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И в тех случаях, когда произошло полное удаление молочной железы, необходимо проведение особого вида пластической хирургии – а именно, реконструкция молочной железы.
Такая реконструкция может проводиться с использованием имплантатов или с использованием собственных тканей пациентки. Если это необходимо, применяются имплантаты-экспандеры, с целью растяжения кожи перед применением уже постоянных эндопротезов.
Способ восстановления женской груди после перенесенного удаления для каждой пациентки выбирается отдельно. Подход в этом случае индивидуален и учитывает пожелания пациентки – конечно, вкупе с рекомендациями врача.
Однако, по словам эксперта, боязнь рака молочной железы – непродуктивна.