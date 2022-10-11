Как спасти грудь при раке молочной железы

Онкопластическая хирургия позволяет одномоментно удалить опухоль и сконструировать молочную железу, используя маммопластику, подтяжку и так далее. Кроме того, если была проведена операция на одной молочной железе после удаления опухоли, возможна аналогичная операция на второй груди для того, чтобы форма и размер молочных желез были одинаковы. Такую операцию называют «симметризирующая маммопластика».



Онкопластическая хирургия применяется и в тех случаях, когда нужно удалить только опухоль и после этого скорректировать форму молочной железы, и в тех случаях, когда предполагается удаление молочной железы целиком.

Старцева Олеся Игоревна Руководитель направления пластической хирургии сети клиник «Семейная», направление Beauty.