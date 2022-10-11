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1 час назад

Как спасти грудь при раке молочной железы

Диана Товсепова
Старцева Олеся Игоревнаэксперт

Рак молочной железы в наши дни относят к излечимому виду рака, благодаря современным методам лечения и ранней диагностике. Особо надо отметить роль восстановления груди – как после лечения, так и в его процессе. Подробнее об этом "Рамблеру" рассказала руководитель направления пластической хирургии сети клиник "Семейная" Олеся Старцева.

Как спасти грудь при раке молочной железы
Фото: pxhere.compxhere.com

Рак молочной железы, по статистике, самое распространенное онкологическое заболевание в женской онкологии. Около 25% от всех заболеваний раком груди проявляются в возрасте до пятидесяти лет, 5% приходится на возраст до тридцати пяти лет.

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Утрата молочных желез в процессе борьбы с раком груди ухудшает здоровье женщины, влияет на осанку. Кроме того, она оказывает сильный психический и эмоциональный эффект, бьет по самооценке женщины и вызывает душевный дискомфорт.

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В современной медицине реконструкция груди – неотъемлемая часть всего долгого процесса по лечению рака молочной железы.

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Онкопластическая хирургия позволяет одномоментно удалить опухоль и сконструировать молочную железу, используя маммопластику, подтяжку и так далее. Кроме того, если была проведена операция на одной молочной железе после удаления опухоли, возможна аналогичная операция на второй груди для того, чтобы форма и размер молочных желез были одинаковы. Такую операцию называют «симметризирующая маммопластика».

Онкопластическая хирургия применяется и в тех случаях, когда нужно удалить только опухоль и после этого скорректировать форму молочной железы, и в тех случаях, когда предполагается удаление молочной железы целиком.
Старцева Олеся Игоревна
Старцева Олеся ИгоревнаРуководитель направления пластической хирургии сети клиник «Семейная», направление Beauty.

И в тех случаях, когда произошло полное удаление молочной железы, необходимо проведение особого вида пластической хирургии – а именно, реконструкция молочной железы.

Такая реконструкция может проводиться с использованием имплантатов или с использованием собственных тканей пациентки. Если это необходимо, применяются имплантаты-экспандеры, с целью растяжения кожи перед применением уже постоянных эндопротезов.

Методика реконструкции груди, когда используются собственные ткани пациентки предполагает решение самых сложных задач – замещение и удаление кожи, замещение железы.

Самая прогрессивная методика на сегодняшний день - реконструкция груди лоскутом с передней брюшной стенки пациентки. При этом используется микрохирургическая техника для сшивания сосудов менее 2 миллиметров.

Если кожи самой пациентки с живота недостаточно, хирург использует кожу со спины. В некоторых случаях и мышцы. При удалении ареолы и соска в процессе избавления от опухоли, на помощь вновь приходит реконструкция груди – специалист может восстановить ареолу и сосок хирургическим путем, затем применяются косметологические приемы (татуаж)
Старцева Олеся Игоревна
Старцева Олеся ИгоревнаРуководитель направления пластической хирургии сети клиник «Семейная», направление Beauty.

Способ восстановления женской груди после перенесенного удаления для каждой пациентки выбирается отдельно. Подход в этом случае индивидуален и учитывает пожелания пациентки – конечно, вкупе с рекомендациями врача.

Однако, по словам эксперта, боязнь рака молочной железы – непродуктивна.

Куда эффективнее – предупредить болезнь, обнаружив ее на ранней стадии. Для того, чтобы лечение прошло успешнее и легче, следует ежегодно проходить обследование у маммолога после того, как вам исполнилось 40 лет. Также рекомендуется ежемесячно проводить самодиагностику груди.
Старцева Олеся Игоревна
Старцева Олеся ИгоревнаРуководитель направления пластической хирургии сети клиник «Семейная», направление Beauty.
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