Врачи назвали три распространенные ошибки женщин

Врач маммолог-онколог, профессор Михаил Баранник и врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали три ошибки, которые совершают женщины в отношении своего здоровья. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Одной из распространенных ошибок женщин Баранник назвал самостоятельное обследование молочных желез без посещения маммолога. Профессор объяснил, что только специалист способен выявить заболевания, связанные с грудью, на раннем этапе. При этом врач уточнил, что женщинам не стоит полностью отказываться от самообследования. По его словам, эта методика в некоторых случаях помогает выявить ранние случаи рака молочной железы.

Также Баранник заявил, что к проблемам со здоровьем может привести ношение тесного бюстгальтера. «Женщины, стремясь к красоте, пытаясь создать визуально высокую, плотную грудь, носят жесткие бюстгальтеры, да еще и с косточкой. Этот жесткий бюстгальтер (...) зажимает сосуды и нарушает кровоснабжение молочной железы и может привести к неприятным последствиям: различным воспалительным изменениям, травмам, боли», — рассказал он.

Мясников в свою очередь предупредил, что женскому здоровью может навредить отказ от кормления грудью без показаний врача. Он сообщил, что грудное вскармливание снижает риски развития рака молочной железы. «Кто не кормит грудью, у того риск рака груди значительно выше по сравнению с тем, кто грудью кормит», — подчеркнул телеведущий.