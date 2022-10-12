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1 час назад

Маммолог Баранник: тесный бюстгальтер может вызвать воспалительные процессы в молочной железе

runews24.ru

Женщинам рекомендуют отказаться от неудобных бюстгальтеров в пользу комфортного белья.

Маммолог рассказала об опасности тесного бюстгальтера
Фото: runews24.rurunews24.ru

Стремясь к красоте, женщина может навредить своему здолровью. Речь о ношении неправильных бюстгальтеров, которые визуально увеличивают и приподнимают грудь.

По словам врача маммолога-онколога, профессора Михаила Баранника, жесткий бюстгальтер зажимает сосуды и нарушает кровоснабжение молочной железы. В последующем это может стать причиной воспалительного процесса, привести к травмам и боли, говорит врач.

Также онколог рекомендует проводить регулярное обследование молочной железы, посещая специалиста, так как только врач может выявить заболевания, связанные с грудью, на раннем этапе.

Баранник добавил, что от самообследования тоже не стоит отказываться, поскольку методика в некоторых случаях помогает выявить ранние случаи рака молочной железы.

Здоровье,
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