Когда происходит обострение психических заболеваний

Психические заболевания всегда протекают индивидуально, и ухудшения состояния могут прийтись на разные периоды года. Об этом рассказал врач-психиатр, главный специалист центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Антон Елисеенко.

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По словам эксперта, ментальные расстройства протекают по-разному у людей. Довольно часто обострения происходят в весенний и осенний периоды. Это связано с сезонной перестройкой. Становится меньше солнечного света, организм получает меньше витамина Д, а он оказывает серьезное влияние на работу нервной системы и мозга.

Кроме того, осень и весна часто связаны с экзаменами, началом учебы, сдачей отчетов на работе. Стресс, полученный в это время, может стать спусковым крючком для дебюта ментальных заболеваний или ухудшения состояния, если человек уже лечится.

Однако обострения могут произойти и вне указанных периодов, добавил психиатр. Например, для многих непростое время — предновогодняя пора, когда люди подводят итоги, передает РИАМО.

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