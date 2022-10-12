Медики назвали продукты, уменьшающие менструальную боль

Медики из Университета Темпл установили, что диеты с высоким содержанием таких продуктов, как мясо животных, масло, сахар, соль и кофе, усиливают менструальные боли. Результаты работы исследователей были представлены в среду на ежегодной конференции Североамериканского общества менопаузы NAMS.

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«Многие продукты, которые любят есть молодые люди, способствуют воспалению. Это колбасы и продукты, богатые сахаром и трансжирами. Если придерживаться «противовоспалительного» питания — включить в рацион фрукты, овощи, оливковое масло, как в средиземноморской диете, — то спазмов будет меньше», — считают исследователи.

Более ранние исследования показали, что женщины, которые пили газировку и ели мясо, чаще страдали от болей во время менструального цикла, чем женщины, которые ели больше овощей и фруктов. Более того, женщины, которые ели менее двух порций фруктов в день, чаще страдали от боли во время менструального цикла, отметили ученые.

По мнению исследователей, на выраженность менструальных болей отчасти влияет дисбаланс между омега-3 и омега-6 жирными кислотами. Боль при менструации возникает из-за того, что гормоноподобные провоспалительные вещества простагладины заставляют матку сокращаться. Простагладины образуются из незаменимых жирных кислот, включая арахидоновую, которая содержится преимущественно в продуктах животного происхождения и относится к омега-6-ненасыщенным жирным кислотам. Избыток омега-6 провоцирует воспалительные реакции, омега-3 же имеют противовоспалительное действие. Таким образом, при уменьшении в рационе доли омега-6 и увеличении доли омега-3 кислот выработка простагладинов должна снизиться — а вместе с ней и болезненность менструаций.