Преимущество круговой тренировки состоит в том, что во время ее выполнения сжигается на 30% больше жировых отложений, чем при обычной нагрузке. Цикл упражнений рассчитан на пять повторений, а к концу их выполнения вы сожжете примерно 550 килокалорий.