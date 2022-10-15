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1 час назад

Круговая тренировка на все тело в зале: видео

Рамблер

Преимущество круговой тренировки состоит в том, что во время ее выполнения сжигается на 30% больше жировых отложений, чем при обычной нагрузке. Цикл упражнений рассчитан на пять повторений, а к концу их выполнения вы сожжете примерно 550 килокалорий.

Начинать стоит с пятиминутного разогрева на беговой дорожке и стретчинга, это позволит минимизировать вероятность получения травмы.

Подробнее о круговой тренировке в зале смотрите в видео.

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Высокоинтенсивные тренировки могут подойти тем, кто хочет сжигать больше калорий и повысить выносливость организма.

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