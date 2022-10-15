Преимущество круговой тренировки состоит в том, что во время ее выполнения сжигается на 30% больше жировых отложений, чем при обычной нагрузке. Цикл упражнений рассчитан на пять повторений, а к концу их выполнения вы сожжете примерно 550 килокалорий.
Начинать стоит с пятиминутного разогрева на беговой дорожке и стретчинга, это позволит минимизировать вероятность получения травмы.
Подробнее о круговой тренировке в зале смотрите в видео.
Высокоинтенсивные тренировки могут подойти тем, кто хочет сжигать больше калорий и повысить выносливость организма.