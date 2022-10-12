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2 часа назад

Врачи предложили простые способы быстрее заснуть

Lenta.ru

Врачи из США посоветовали не есть перед сном и всегда вставать в одно и то же время, чтобы быстрее засыпать вечером. Предложенные ими простые способы быстрее заснуть публикует Mindbodygreen.

Врачи предложили простые способы быстрее заснуть
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперты считают, что прием пищи вечером может помешать здоровому сну. «Если я ложусь спать голодным — значит, сон будет хорошим», — говорит Бен Бикман, врач-эндокринолог. Это объясняется тем, что трапеза перед сном может продлить его, однако она же увеличивает вероятность пробуждения ночью.

Сомнолог Майкл Бреус назвал строгий режим отхода ко сну и пробуждения хорошим способом быстрее засыпать. По его словам, он даже в выходные не нарушает обычного режима, чтобы лучше высыпаться. Его коллега Ева Селхуб отмечает, что если хочется поспать подольше в выходные, то дополнительное время сна не должно превышать один час.

Психиатр Элен Вора считает, что в помещении должно быть достаточно прохладно. Температура в спальне, составляющая около 18 градусов по Цельсию, поможет быстрее уснуть и лучше выспаться.

Ранее эксперт по сну Радж Дасгупта поделился способами заснуть ночью перед важным событием. По словам эксперта, перед экзаменом или важной встречей лучше отказаться от кофе и сладостей.

Здоровье,
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