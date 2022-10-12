Худеем с помощью дневника питания

Как правило, причина лишнего веса - переедание. Наша психика устроена так, чтобы создавать максимально щадящий фон для человека, поэтому мы не замечаем того, чего не хотим замечать: достаточно просто думать, что ты делаешь все для правильного образа жизни, и на этом успокоиться.

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«Но это иллюзия обмана. Чтобы не поддаваться на нее, рекомендуем простой способ контролировать съеденное - все записывать, - говорит диетолог Алла Давыдова. - Хотите пирожное? Ешьте, но потом внесите его в свой список. Слюнки текут при виде спагетти с сыром? На здоровье! Но и их не забудьте вписать в свой дневник питания. Позволили себе на ночь пару бокалов шампанского? Не забудьте упомянуть об этом письменно».

Далее эксперт по здоровому питанию рекомендует почаще заглядывать в свои записи, чтобы осознать, сколько раз в неделю вы на самом деле едите сладкое, калорийное или пьете алкоголь, который заметно снижает метаболизм и способствует приобретению новых килограммов. Вам автоматически захочется, чтобы в ежедневном списке съеденного появлялось больше полезных продуктов.

«Так вы будете ощущать себя властителем калорий и начнете сбрасывать ненужный жировой балласт. Зная врага в лицо, с ним будет проще бороться», - уверена Алла Давыдова.

По ее словам, увидев сладкие и вредные записи, человек поймет, что такой рацион не имеет никакого отношения к похудению, а главное - начнет отдавать себе отчет в том, что именно способствует набору лишнего веса. А осознание проблемы - первый шаг к стройной фигуре.