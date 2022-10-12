Что входит в ежегодный женский чек-ап

Заболевание на ранней стадии вылечить проще, чем в запущенной. Чтобы не допустить серьезных проблем со здоровьем органов малого таза, важно вовремя посещать гинеколога. Даже если ничего не болит. Какие мероприятия должны входить в плановый осмотр и почему, читайте в чек-листе “Рамблера”.

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Перед осмотром врач беседует с пациенткой. Он выясняет анамнез, спрашивает о жалобах в настоящий момент, осведомляется о наличии у вас противопоказаний и операций в прошлом.

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И только после этого гинеколог приступает к осмотру на гинекологическом кресле. Он позволяет исключить заболевания вульвы, влагалища и шейки матки, матки, придатков. По показаниям проводится кольпоскопия – детальный осмотр органов при помощи бинокулярного микроскопа (кольпоскопа) с предварительным окрашиванием шейки уксусом, а затем йодом.

Если пациентка пришла с жалобами на зуд во влагалище, необычные выделения – врач рекомендует сделать посев отделяемого из половых путей с чувствительностью к антибиотикам. Это для того, чтобы подобрать подходящую схему лечения. По показаниям может быть взят мазок на инфекции – хламидиоз, микоплазмоз, гонорею, трихомониаз.

Еще одна процедура, которая должна быть ежегодной – сдача мазков на онкоцитологию. Результат данного исследования позволит исключить “предраковые” состояния и онкопроцессов шейки матки. Некоторые современные гинекологи рекомендуют метод жидкостной цитологии, как более точный.

Следующие исследования проводятся уже после того, как пациентка покинет кресло. Например, по ее желанию врач может дать направление на анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатит В, С.

Также для исключения доброкачественных и злокачественных новообразований женщинам рекомендуется делать УЗИ органов малого таза. Если жалоб нет, то исследование проводится в период с пятого по седьмой день цикла. Это правило снимается, когда жалобы наблюдаются.