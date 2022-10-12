Медики связали приливы при менопаузе с болезнями сердца

Приливы во время менопаузы увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Работа медиков из Североамериканского общества менопаузы (NAMS) будет представлена на ежегодной конференции организации с 12 по 15 октября 2022 года.

Специалисты проанализировали другие исследования, посвященные климаксу и сердечно-сосудистым заболеваниям. По словам ученых, женщины с более частыми приливами сталкиваются с повышенным кровяным давлением, диабетом, а также более высоким риском возникновения атеросклероза. Кроме того, более частые или постоянные приливы были связаны с повышенным риском таких сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркт миокарда и инсульт.