Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Медики связали приливы во время менопаузы с болезнями сердца

Газета.Ru

Приливы во время менопаузы увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Работа медиков из Североамериканского общества менопаузы (NAMS) будет представлена на ежегодной конференции организации с 12 по 15 октября 2022 года.

Медики связали приливы при менопаузе с болезнями сердца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Специалисты проанализировали другие исследования, посвященные климаксу и сердечно-сосудистым заболеваниям. По словам ученых, женщины с более частыми приливами сталкиваются с повышенным кровяным давлением, диабетом, а также более высоким риском возникновения атеросклероза. Кроме того, более частые или постоянные приливы были связаны с повышенным риском таких сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркт миокарда и инсульт.

"Приливы считаются симптомами, влияющими на качество жизни, но не обязательно на физическое здоровье. Однако частые или сильные приливы могут сигнализировать о повышенных рисках сердечно-сосудистых заболеваний", — отметили медики.

Ранее специалисты Общества менопаузы назвали продукты, которые помогают справиться с болью при менструации.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители