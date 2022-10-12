Можно ли запивать еду водой

По ее словам, если выпить умеренное количество воды в процессе еды или после, то это поможет пищеварению. Недостаточное потребление жидкости может привести к образованию запора. Гастроэнтеролог поделилась:
Водный баланс очень важен для всего организма. Поступающая жидкость помогает расщеплять пищу, чтобы наше тело могло усваивать питательные вещества. Стоит также отметить, что речь идет об обычной питьевой воде. Газировками запивать пищу нельзя, поскольку они способствуют набору массы тела из-за содержания выраженного количества сахара.
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