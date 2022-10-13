Диетолог раскрыла серьезную опасность отказа от завтрака

— Многим с утра не хочется есть, если был обильный вечерний ужин. Если за три–четыре часа до сна прекращать есть и если ужин будет адекватным, то тогда и завтрак окажется желанным. А перед тем, как ехать домой вечером, нужно что-то перекусить, чтобы потом не набрасываться на все подряд, — заключила диетолог.