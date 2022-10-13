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48 минут назад

Хирург Панков призвал отказаться от жирного мяса и соленой рыбы из-за риска тромбоза

Мира Маркина

Повысить шансы на столкновение с таким опасным заболеванием, как тромбоз, можно из-за неправильного рациона. Какие продукты следует исключить из меню, Агентству городских новостей “Москва” рассказал сосудистый хирург Андрей Панков.

Хирург перечислил продукты, провоцирующие тромбоз
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Жирное мясо (баранина, свинина) и соленая, а также копченая рыба негативно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы человеческого организм, считает эксперт. Поэтому от этих продуктов лучше отказаться.

Врач рассказала о неожиданных причинах развития тромбоза

Снизить потребление насыщенных жирных кислот и легкоусвояемых углеводов – еще одна рекомендация доктора Панкова.

“Следует ограничить потребление жирных молочных продуктов, сыров, сливочного масла, сала. Особенно осторожным надо быть с фастфудом – в нем очень много сахаров и некачественных жиров”, – отметил собеседник агентства.

Также хирург призвал исключить шпинат, брокколи, кресс-салат и соевое масло. В них содержится витамин К – он снижает эффективность антикоагулянтов.

Отказавшись от алкоголя, газированных напитков, крепкого чая и кофе, можно также обезопасить свой организм от появления тромбов, заключил врач.

Ранее мы рассказывали о заболевании, которое провоцирует тромбоз.

Здоровье,Андрей Панков,
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