Гинеколог объяснила потерю интереса к сексу у кормящих матерей

Вырабатываемый у кормящих матерей гормон пролактин снижает возбуждение и количество естественной смазки, рассказала акушер-гинеколог София Михеенко. Она объяснила «Ленте.ру» и другие причины потери интереса к сексу у недавно родивших женщин.

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Жизнь после появления ребенка неизбежно меняет свой темп и характер. Новоиспеченная мать меньше времени посвящает себе, просыпается ночью, чтоб покормить ребенка, часто испытывает стресс от того, что не знает, почему он плачет и как ему помочь. Все это отрицательно сказывается на сексуальной активности в паре, пояснила акушер-гинеколог.

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Михеенко пояснила, что во время беременности начинает вырабатываться гормон пролактин. Он готовит молочную железу к лактации. После родов уровень гормона достигает максимума для того, чтобы мать могла выкормить ребенка. Когда лактация устанавливается, уровень пролактина немного снижается, но все равно остается повышенным, чтобы молока было достаточно.

Пролактин снижает желание, возбуждение и количество естественной смазки, объяснила собеседница «Ленты.ру». Это сделано для того, чтобы недавно родившая женщина не забеременела сразу после родов, а была сосредоточена на уходе за новорожденным.

«Это способ адаптации человечества в первобытных условиях. Сейчас времена изменились, а свойства пролактина остались», — пояснила акушер.

Также она пояснила, что свою роль в переутомлении и, следовательно, отсутствии желания делать что-либо играет нехватка витаминов. Михеенко призвала наладить здоровое питание: пить больше воды, включить в рацион овощи и фрукты всех цветов, ограничить употребление продуктов с красителями и консервантами, есть меньше сладостей и пить больше воды. Это, по ее словам, поможет избежать дефицитов витаминов и микроэлементов.

Кормящей матери нужно постараться спать хотя бы восемь часов в сутки, пусть даже с перерывами, отметила акушер-гинеколог. Для этого она предложила наладить удобное грудное вскармливание, например, придвинуть кровать ребенка к своей и кормить лежа. Если вскармливание искусственное, то нужно заранее подготовить несколько бутылочек с уже насыпанной смесью, которые нужно только залить водой.