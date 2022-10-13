Кардиолог призвал есть грецкие орехи и рыбу

Для профилактики инфаркта миокарда важно правильно питаться. По словам врача-кардиолога филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Романа Алексеева, рацион должен быть направлен на то, чтобы максимально укрепить стенки сосуда и препятствовать появлению холестериновых бляшек.

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К продуктам, которые действительно могут в этом помочь, относится рыба из семейства лососевых. В первую очередь, из-за большого содержания омега-3 жирных кислот, уточнил кардиолог. например, в 100 гр филе лосося может содержаться до 2100-2200 мг омега-3 жирных кислот.

Также полезными свойствами обладает оливковое масло, содержащее большое количество олеиновой кислоты, которая необходима для формирования клеточных мембран, а также обладает антиоксидантным действием.

Помимо прочего, в рационе должны быть грецкие орехи и фундук, которые снижают риск развития атеросклероза, подчеркнул врач.