Раскрыта связь между стертостью каблука и здоровьем человека

Так, чрезмерный износ данной части обуви с внешней стороны может говорить об излишней супинации, отметила журналистка. В указанном случае на наружный свод стопы приходится избыточная нагрузка, что может привести к растяжению связок, травмам голеностопного сустава, болям в лодыжке и подошвенному фасцииту (воспалению связки, которая поддерживает свод стопы, — прим. «Ленты.ру»).

В то же время износ каблука с внутренней стороны может свидетельствовать об избыточной пронации, при которой чрезмерная нагрузка приходится на внутреннюю часть стопы. Данное явление зачастую возникает при продольном плоскостопии и слабых мышцах стопы и может сопровождаться повреждением коленных суставов и самих стоп, пояснила редактор. При этом в обоих случаях рекомендовано обратиться к врачу за обследованием и подбором ортопедической обуви и стелек.