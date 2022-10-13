Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
45 минут назад

Диетолог Копытько: употребление жирной морской рыбы в пищу помогает работе мозга

runews24.ru

Диетолог рассказала, какие продукты полезны для мозга.

Диетолог рассказала, какие продукты полезны для мозга
Фото: runews24.rurunews24.ru

Чтобы улучшить работу мозга, нужно включить в свой рацион ряд продуктов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты, витамин D и белок. По словам врача-диетолога Марины Копытько, в числе таких продуктов – жирная морская рыба и продукты, с содержанием Омега-3 кислоты.

Белок в достаточном количестве содержится в яйцах. Также в этом продукте можно найти витамины D и В, добавила диетолог. Причем яйца не только улучшают работу мозга, но и тормозят развитие деменции, а яичный желток полезен при атеросклерозе.

Помимо прочего эксперт рекомендует включить в рацион субпродукты. например, говяжья и куриная печень богаты железом, который усиливает когнитивные функции и способствует нормализации кровообращения.

Здоровье,Марина Копытько,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители