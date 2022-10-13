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39 минут назад

Как похудеть правильно

Твоя Газета

Заведующая отделением клинической диетологии ГКБ им. В. В. Виноградова в Академическом районе Юлия Пигарева рассказала, с чего следует начать процесс похудения. Об этом сообщает в соцсетях медучреждения.

Как похудеть правильно
Фото: Твоя ГазетаТвоя Газета

Как отмечает медик, повышенная масса тела часто связана с нарушениями жирового, углеводного, белкового обменов, работой щитовидной железы, дефицитом различных питательных веществ, микро- или макроэлементов. Поэтому процесс преображения надо начинать со сдачи биохимического, клинического анализа крови и тестов на гормоны щитовидной железы.

Анализы покажут врачу, вызван ли набор массы нарушениями процессов в организме.

«Результаты диагностики позволяют скорректировать нарушения, подобрать подходящий именно вам рацион питания и, как результат, — похудеть быстро и эффективно», — подчеркивает Юлия Пигарева.

Здоровье,
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