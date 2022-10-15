Признаки рака груди, о которых должна знать каждая женщина

Рак молочной железы встречается сегодня чаще, чем нам хотелось бы. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний в России и в мире. В своей жизни с этим заболеванием сталкивается каждая 12 женщина. О симптомах опасной болезни, про которые должны знать пациентки, "Рамблеру" рассказывает онколог-маммолог Виктор Федосейкин.

Несмотря на печальную статистику – число случаев болезни в 2020 году превысило 2 миллиона – в последние десятилетия рак груди перестал быть приговором. Болезнь все чаще удается вылечить: она лечится тем успешнее, чем раньше обнаружена. Более 90% случаев рака молочной железы, выявленных на I стадии, поддаются полному излечению. Именно поэтому каждой женщине нужно быть очень внимательной к своему здоровью, регулярно проходить осмотры у маммолога и проводить самодиагностику, а также знать о факторах риска и симптомах рака молочной железы. Все это поможет своевременно обнаружить болезнь и не допустить ее прогрессирования.

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Что может вызывать рак груди?

Причин развития этого заболевания очень много и существуют факторы, которые увеличивают вероятность возникновения рака молочной железы. На одни повлиять невозможно, это, например, возраст – с годами риск развития рака груди увеличивается. Для женщин старше 50 лет вероятность столкнуться с этой формой рака увеличивается до 90%.

Федосейкин Виктор Викторович Врач-хирург, онколог-маммолог в клиниках «Юсуповская больница», Everon.ru, «77 докторов»

Другой важный фактор – наследственность. Женщины, в роду которых были близкие родственники, страдавшие раком молочной железы, попадают в группу повышенного риска – им нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.

Также к факторам риска относится раннее наступление месячных (до 12 лет), поздний климакс (после 55 лет).

Существуют также модифицируемые факторы риска, на которые можно повлиять: курение, от которого можно отказаться, избыточный вес, который можно снизить, влияние стрессов, которое можно постараться свести к минимуму. Свой вклад в увеличение рисков вносит отсутствие беременностей или их позднее наступление, отказ от грудного вскармливания.

Федосейкин Виктор Викторович Врач-хирург, онколог-маммолог в клиниках «Юсуповская больница», Everon.ru, «77 докторов»

Можно ли распознать рак молочной железы без врача?

Поставить диагноз самостоятельно довольно проблематично, но обратить внимание на тревожные признаки и, что самое главное, не игнорировать их, может и должна каждая женщина.

Самообследование молочных желез должно стать хорошей привычкой. Его нужно проводить раз в месяц в период с 5 по 12 день цикла. В том случае, если цикл нерегулярный или же женщина уже вступила в период менопаузы, то для самообследования нужно выбрать определенный день и всегда в этот день осматривать свою грудь.

Федосейкин Виктор Викторович Врач-хирург, онколог-маммолог в клиниках «Юсуповская больница», Everon.ru, «77 докторов»

Перед процедурой нужно раздеться до пояса и осмотреть себя при хорошем освещении, подняв руки вверх.

Среди симптомов, которые должны насторожить – изменение формы молочной железы и изменения сосков. Внезапная асимметрия, разница в размере, втянутость сосков, сыпь, покраснения, так называемая «лимонная корка» на коже должны стать поводами для обращения к врачу.

Нельзя игнорировать выделения из сосков. Они допустимы, когда женщина беременна, кормит грудью или недавно завершила кормление, во всех остальных случаях выделения, особенно кровянистые или гнойные – симптом, на который нужно обратить внимание.

Федосейкин Виктор Викторович Врач-хирург, онколог-маммолог в клиниках «Юсуповская больница», Everon.ru, «77 докторов»

Важный этап – аккуратное прощупывание молочных желез, которое проводится в положении лежа. Двигаться нужно по спирали от периферии к центру. Эта процедура поможет обнаружить уплотнения или узлы, если они будут.

Что делать, если я подозреваю у себя рак груди?

Прежде всего – не паниковать. Даже если в ходе самообследования было обнаружено какое-то уплотнение, совсем необязательно это будет злокачественное образование. Но для того, чтобы не гадать, а знать наверняка, необходимо обратиться к врачу.

Маммолог проведёт осмотр, пальпацию молочных желёз, если есть выделения, то возьмет мазок на анализ. При наличии уплотнений он выдаст направление на ультразвуковое исследование или на маммографию, которая информативна лишь после 35 лет. Кроме того, может быть проведена диагностическая пункция узла.

Федосейкин Виктор Викторович Врач-хирург, онколог-маммолог в клиниках «Юсуповская больница», Everon.ru, «77 докторов»

Только после того, как результаты всех обследований будут на руках, врач сможет поставить диагноз. От того, какими они будут, зависит лечение. В том случае, если диагностируют мастопатию и выявят гормональные нарушения, оперативное лечение не понадобится – достаточно будет приема прописанных врачами лекарств.

Если будут обнаружены доброкачественные новообразования, то будет проведена операция в объёме секторальной резекции. Уплотнения удалят хирургически, направят на гистологическое исследование. В том случае, если в ходе проведения такого анализа будут обнаружены раковые клетки, то женщине будет назначено более тщательное и сложное обследование, включающее МРТ и компьютерную томографию. Это нужно для того, чтобы понять, насколько распространился опухолевый процесс.

Федосейкин Виктор Викторович Врач-хирург, онколог-маммолог в клиниках «Юсуповская больница», Everon.ru, «77 докторов»