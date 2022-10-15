Признаки рака груди, о которых должна знать каждая женщина

Рак молочной железы встречается сегодня чаще, чем нам хотелось бы. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний в России и в мире. В своей жизни с этим заболеванием сталкивается каждая 12 женщина. О симптомах опасной болезни, про которые должны знать пациентки, "Рамблеру" рассказывает онколог-маммолог Виктор Федосейкин.
Несмотря на печальную статистику – число случаев болезни в 2020 году превысило 2 миллиона – в последние десятилетия рак груди перестал быть приговором. Болезнь все чаще удается вылечить: она лечится тем успешнее, чем раньше обнаружена. Более 90% случаев рака молочной железы, выявленных на I стадии, поддаются полному излечению. Именно поэтому каждой женщине нужно быть очень внимательной к своему здоровью, регулярно проходить осмотры у маммолога и проводить самодиагностику, а также знать о факторах риска и симптомах рака молочной железы. Все это поможет своевременно обнаружить болезнь и не допустить ее прогрессирования.
Другой важный фактор – наследственность. Женщины, в роду которых были близкие родственники, страдавшие раком молочной железы, попадают в группу повышенного риска – им нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.
Также к факторам риска относится раннее наступление месячных (до 12 лет), поздний климакс (после 55 лет).
Поставить диагноз самостоятельно довольно проблематично, но обратить внимание на тревожные признаки и, что самое главное, не игнорировать их, может и должна каждая женщина.
Перед процедурой нужно раздеться до пояса и осмотреть себя при хорошем освещении, подняв руки вверх.
Среди симптомов, которые должны насторожить – изменение формы молочной железы и изменения сосков. Внезапная асимметрия, разница в размере, втянутость сосков, сыпь, покраснения, так называемая «лимонная корка» на коже должны стать поводами для обращения к врачу.
Важный этап – аккуратное прощупывание молочных желез, которое проводится в положении лежа. Двигаться нужно по спирали от периферии к центру. Эта процедура поможет обнаружить уплотнения или узлы, если они будут.
Прежде всего – не паниковать. Даже если в ходе самообследования было обнаружено какое-то уплотнение, совсем необязательно это будет злокачественное образование. Но для того, чтобы не гадать, а знать наверняка, необходимо обратиться к врачу.
Только после того, как результаты всех обследований будут на руках, врач сможет поставить диагноз. От того, какими они будут, зависит лечение. В том случае, если диагностируют мастопатию и выявят гормональные нарушения, оперативное лечение не понадобится – достаточно будет приема прописанных врачами лекарств.
Даже в том случае, если ничего не беспокоить – поход к маммологу должен стать регулярным. Посещать этого специалиста нужно ежегодно и при необходимости проходить обследования – УЗИ молочных желез до 35 лет и маммографию женщинам старше.