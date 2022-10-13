Какие продукты помогут восполнить дефицит цинка

В беседе с Pravda.Ru Ефимова перечислила симптомы дефицита цинка, среди них снижение аппетита, памяти, остроты зрения, а также анемия, частые простудные, кожные заболевания (акне, дерматит, экзема), повышение холестерина, снижение тестостерона и другие.