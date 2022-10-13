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2 часа назад

Нутрициолог Ефимова рассказала, что орехи и шампиньоны помогут восполнить дефицит цинка

RT на русском

Нутрициолог Алёна Ефимова рассказала, в каких продуктах содержится необходимый для здоровья организма цинк.

Какие продукты помогут восполнить дефицит цинка
Фото: RT на русскомRT на русском

Цинк содержится в таких продуктах, как устрицы, тыквенные семечки, баранина, говядина, какао, чечевица, орехи кешью, шампиньоны.

В беседе с Pravda.Ru Ефимова перечислила симптомы дефицита цинка, среди них снижение аппетита, памяти, остроты зрения, а также анемия, частые простудные, кожные заболевания (акне, дерматит, экзема), повышение холестерина, снижение тестостерона и другие.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в разговоре с URA.RU выразил мнение, что гречневая каша полезна, поскольку в ней содержится много белка и железа.

Здоровье,
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