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3 часа назад

Ученые назвали последствия вейпинга во время беременности

Газета.Ru

У женщин, которые во время беременности используют вейпы, в том числе без никотина, могут родиться дети с предрасположенностью во взрослом возрасте к развитию заболеваний легких, таких как астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо, которые опубликовали свою работу в журнале American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology.

Ученые назвали последствия вейпинга во время беременности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Опасности курения традиционных сигарет во время беременности четко задокументированы, включая синдром внезапной детской смерти, низкий вес при рождении и астму, но последствия воздействия паров электронных сигарет во время развития плода неясны. Наши результаты показывают, что вейпинг во время беременности может иметь долгосрочные последствия для здоровья потомства », – заявили ученые.

В ходе исследования беременные мыши подвергались воздействию паров электронных сигарет с никотином и без него. Затем ученые обследовали потомство в возрасте пяти месяцев и обнаружили снижение функции легких и признаки испуга у мышат, подвергшихся воздействию паров электронных сигарет. Они также обнаружили, что самки мышей имели значительно более высокую массу тела во взрослом возрасте, но не при рождении.

Здоровье,
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