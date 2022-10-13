Ученые назвали последствия вейпинга во время беременности

У женщин, которые во время беременности используют вейпы, в том числе без никотина, могут родиться дети с предрасположенностью во взрослом возрасте к развитию заболеваний легких, таких как астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо, которые опубликовали свою работу в журнале American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology.