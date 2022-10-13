Эндокринные расстройства могут отражаться на внешности

Эндокринолог, член корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Валентин Фадеев рассказал, о чём врачу может рассказать внешность пациента.

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Некоторые заболевания щитовидной железы могут быть видны уже при входе пациента в кабинет, отметил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Самый простой пример — болезнь Грейвса (Базедова). Пучеглазие — это признак эндокринной орбитопатии, ей сопутствует характерная мимика, моргание и движение глаз», — уточнил врач.

По словам Фадеева, опытный врач сможет выявить по внешности пациента и другие патологии, такие как тяжёлый гипотиреоз, синдром Кушинга, болезнь Аддисона, диабет.