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1 час назад

Профессор Фадеев рассказал, что эндокринные расстройства могут отражаться на внешности

RT на русском

Эндокринолог, член корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Валентин Фадеев рассказал, о чём врачу может рассказать внешность пациента.

Эндокринные расстройства могут отражаться на внешности
Фото: RT на русскомRT на русском

Некоторые заболевания щитовидной железы могут быть видны уже при входе пациента в кабинет, отметил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Самый простой пример — болезнь Грейвса (Базедова). Пучеглазие — это признак эндокринной орбитопатии, ей сопутствует характерная мимика, моргание и движение глаз», — уточнил врач.

По словам Фадеева, опытный врач сможет выявить по внешности пациента и другие патологии, такие как тяжёлый гипотиреоз, синдром Кушинга, болезнь Аддисона, диабет.

Ранее врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с URA.RU заявила, что курение приводит к развитию катаракты в более раннем возрасте.

Здоровье,Валентин Фадеев,РАН,
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