Ослепительный взгляд. Как неправильное ношение линз может навредить глазам

Многие россияне предпочитают носить линзы вместо очков. Однако при их ношении необходимо соблюдать правила, чтобы не нанести вред зрению, как это случилось с жительницей Чувашии. Оказалось, что девушка носила просроченную линзу, которая к тому же была повреждена. Более того, линза хранилась в просроченном растворе. В итоге девушка чуть не ослепла.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

У пострадавшей воспалилась роговица. После того как пациентка обратилась за помощью, её экстренно госпитализировали. Лечение принесло свои плоды: через неделю зрение улучшилось до 30%, а полторы недели спустя — до 50%. Теперь девушка будет регулярно наблюдаться у офтальмолога.

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В целом, по словам офтальмолога Ирины Васильевой, в последнее время врачи всё чаще принимают пациентов с тяжёлыми язвами роговицы. Причина — всё те же линзы. Нередко люди надевают их на воспалённые глаза или при простуде. Да, при простуде нельзя носить линзы. Ну и самая популярная причина появления язв на глазах — люди попросту не моют руки перед тем, как надеть линзу.

Важно помнить, что линза — это инородное тело в глазу. Поэтому использовать его нужно максимально осторожно. Ведь осложнения от использования линз в 99% случаев — это банальное нарушение техники безопасности.

«Использование просроченных контактных линз или их перенашивание приводит к тому, что на них начинают размножаться бактерии. Они могут привести к развитию воспаления роговицы — кератиту. К этому также приводит и использование просроченных растворов», — объяснила офтальмолог клиники «Спектр» кандидат медицинских наук Елена Полунина.

В обычной водичке хранить линзы не получится! Ведь вода — идеальный переносчик бактерий. Специальные жидкости и растворы как раз и созданы для очищения линз от бактерий и отложений, но при неправильном применении они не работают. Ну и не стоит забывать об аллергических реакциях на просроченные растворы и линзы.

Кстати, не только неправильно ношение линз может привести к ухудшению зрения, так что не всегда надо пенять на них. Причин снижения зрения может быть много. Наиболее частые — это повреждения глаза, зрительное перенапряжение и различные заболевания.

Причем могут быть не только болезни, связанные со зрительным органом (дистрофия сетчатки, глаукома, катаракта, вирусный конъюнктивит), но и общие: сахарный диабет, гипертония, мигрень, ревматоидные заболевания, нарушения со стороны эндокринной системы.

Кстати, повреждения головы тоже очень часто приводят к ухудшению зрения. К нему могут привести даже ушибы и черепно-мозговые травмы. Причём это очень коварная вещь: в 80% случаев проблемы возникают после механических травм, а люди не всегда сразу придают этому значение и обращают внимание, только когда ситуация усугубится.

В общем и целом в последнее время случаи заболевания глаз участились. И (о, неожиданность) врачи обвиняют в этом гаджеты, которыми люди постоянно пользуются. У взрослых от них устают глаза, развивается синдром сухого глаза, что постепенно усугубляет зрение. А дети частенько попросту неправильно используют устройства, что вызывает развитие близорукости.