Диетолог назвал продукты для похудения

– Если человек стал есть острый перец и начал худеть, это абсолютно маловероятный сценарий. Но если человек все делает для похудения, а именно зарядку, в питании себя ограничивает, то такая остренькая еда скорее поможет. Она сделает похудение эффективным, – передает слова врача издание URA.RU.