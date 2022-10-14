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1 час назад

Диетолог назвал продукты для похудения

Vse42.ruиещё 1

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал желающим постройнеть россиянам о том, какие продукты следует включить в свой рацион. Здесь он отметил пользу острого перца.

Диетолог назвал продукты для похудения
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами российский медик отметил, что такие продукты, как имбирь и острый перец, помогают достичь стройности фигуры, если человек уделяет внимание физической активности и рациону.

– Если человек стал есть острый перец и начал худеть, это абсолютно маловероятный сценарий. Но если человек все делает для похудения, а именно зарядку, в питании себя ограничивает, то такая остренькая еда скорее поможет. Она сделает похудение эффективным, – передает слова врача издание URA.RU.

Гинзбург добавил, что острый перец и имбирь положительно сказываются на самом здоровье человека, если у него нет противопоказаний к их употреблению. Он объяснил, что приправы и специи снижают риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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