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2 часа назад

Диетолог Наталья Нефедова перечислила главные ошибки худеющих

Катерина Саломе

В попытках похудеть люди часто совершают одни и те же ошибки. Об этом в беседе с радио Sputnik заявила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

Диетолог перечислила главные ошибки худеющих
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт назвала первую и самую распространенную ошибку — резкое снижение калорийности пищи. Средняя суточная норма для мужчин — 2500-3000 килокалорий, а для женщин — 1800-2000. Организм, получая недостаточно калорий, замедляет обмен веществ, уточнила специалист.

«Наш организм начинает переходить в режим консервации. Его не кормят, и он начинает снижать затраты энергии, поэтому вес встает», — подчеркнула она.

Зачем люди пытаются похудеть перед походом в спортзал

Другой часто встречающейся ошибкой, по словам диетолога, является недостаток фруктов и овощей в рационе. А в них содержится клетчатка, витамины и минералы, фитовещества, отметила нутрициолог.

«Можно взять за правило начинать прием пищи с овощей, чтобы не переедать», — подчеркнула она, добавив, что фрукты можно использовать в качестве перекуса.

Завершил тройку распространенных ошибок в списке Нефедовой отказ от зерновых продуктов. Она объяснила, что в них содержится много клетчатки, необходимой для здоровья микробиоты кишечника. Если она будет в плохом состоянии, это чревато развитием различных аутоиммунных заболеваний и психических расстройств, резюмировала врач.

Ранее мы писали о том, что назван продукт, который поможет похудеть.

Здоровье,Наталья Нефедова,
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