Врач заявила об опасности кофе

Эндокринолог, диетолог Оксана Михалева перечислила россиянам симптомы, при которых опасно употреблять кофе.

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В разговоре с представителями СМИ медик рассказала о существовании симптомов, при которых питье кофе может нанести вред здоровью. В этот список эндокринолог включила головную боль, головокружение и тошноту, которые связаны с повышенным артериальным давлением, а кофеин может спровоцировать еще больший подъем давления или гипертонический криз, передает издание "Газета.Ru".

– Об этом нужно помнить людям, страдающим артериальной гипертензией и при плохом самочувствии сначала нужно измерить артериальное давление, а потом принимать решение, можно ли выпить кофеиносодержащий напиток, – цитирует СМИ эксперта.

По словам Михалевой, когда человек находится в нервном перенапряжении, у него есть нарушения сна или чувство тревожности, питье кофе может привести к ухудшению эмоционального состояния. В этом случае появляются раздражительность и нервозность.