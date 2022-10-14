Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Врач заявила об опасности кофе при нервном перенапряжении

Vse42.ruиещё 1

Эндокринолог, диетолог Оксана Михалева перечислила россиянам симптомы, при которых опасно употреблять кофе.

Врач заявила об опасности кофе
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с представителями СМИ медик рассказала о существовании симптомов, при которых питье кофе может нанести вред здоровью. В этот список эндокринолог включила головную боль, головокружение и тошноту, которые связаны с повышенным артериальным давлением, а кофеин может спровоцировать еще больший подъем давления или гипертонический криз, передает издание "Газета.Ru".

– Об этом нужно помнить людям, страдающим артериальной гипертензией и при плохом самочувствии сначала нужно измерить артериальное давление, а потом принимать решение, можно ли выпить кофеиносодержащий напиток, – цитирует СМИ эксперта.

По словам Михалевой, когда человек находится в нервном перенапряжении, у него есть нарушения сна или чувство тревожности, питье кофе может привести к ухудшению эмоционального состояния. В этом случае появляются раздражительность и нервозность.

Также кофе противопоказан при приступах аритмии или сердцебиения, заключила врач.

Здоровье,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители