Онколог назвал три симптома ранней стадии рака яичников

Рак яичников является одной из самых опасных и распространенных онкологий. На ранней стадии болезнь выявить сложно из-за «расплывчатых» симптомов, но можно, если заострить внимание на своем самочувствии. Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн перечислил три основных проявления недуга и назвал тех, кого чаще всего настигает болезнь.

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«Женщины с развивающимся раком яичников могут заметить такие симптомы, как тянущая боль внизу живота, вздутие кишечника и диарея (потому что опухоль давит на соседние органы), нарушение менструального цикла или появление крови в период постменопаузы», – написал специалист в своем телеграм-канале.

Каприн отметил, что с раком яичников чаще всего сталкиваются женщины в возрасте 40-60 лет. Однако зафиксировано немало случаев, когда заболевание настигало девушек в молодом репродуктивном возрасте. При малейшем проявлении симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу-гинекологу, добавил онколог.