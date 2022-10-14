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1 час назад

Онколог назвал три симптома ранней стадии рака яичников

РИА "ФедералПресс"

Рак яичников является одной из самых опасных и распространенных онкологий. На ранней стадии болезнь выявить сложно из-за «расплывчатых» симптомов, но можно, если заострить внимание на своем самочувствии. Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн перечислил три основных проявления недуга и назвал тех, кого чаще всего настигает болезнь.

Онколог назвал три симптома ранней стадии рака яичников
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Женщины с развивающимся раком яичников могут заметить такие симптомы, как тянущая боль внизу живота, вздутие кишечника и диарея (потому что опухоль давит на соседние органы), нарушение менструального цикла или появление крови в период постменопаузы», – написал специалист в своем телеграм-канале.

Каприн отметил, что с раком яичников чаще всего сталкиваются женщины в возрасте 40-60 лет. Однако зафиксировано немало случаев, когда заболевание настигало девушек в молодом репродуктивном возрасте. При малейшем проявлении симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу-гинекологу, добавил онколог.

Специалист должен осмотреть пациентку, сделать УЗ-диагностику с последующим проведением КТ или МРТ и выполнить ряд иммунологических исследовании, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

Здоровье,Андрей Каприн,Минздрав РФ,
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