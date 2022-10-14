Загрязненный воздух влияет на женское ожирение

Для того, чтобы снизить влияние этого фактора на массу тела, нужно больше двигаться.

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Ученые выяснили, что загрязненный воздух влияет на ожирение у женщин. В частности, этот фактор оказывает воздействие на вес, индекс массы тела, окружность талии и даже объем жировых отложений. Работа, которую провели ученые из Мичиганского университета, была опубликована в журнале Diabetes Care.

В эксперименте ученых участвовали 1654 женщины в возрасте 40-50 лет. На протяжении восьми лет команда специалистов отслеживала состояние их здоровья.

В результате выяснилось, что загрязненный воздух отразился на их весе за счет увеличения содержания жира в организме на 4,5%. Вместе с тем мышечная масса этих женщин уменьшилась.

Исследование также показало, что при высоком уровне физической активности воздействие вредной окружающей среды смягчается.