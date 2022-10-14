Исследование: 41% россиянок ни разу не делали маммографию

15 сентября, во многих странах проведут Всемирный день борьбы против рака молочной железы. Эта болезнь приобрела за последние годы невероятный масштаб. Социологический опрос, проведенный среди жителей российских городов статистическими службами «АльфаСтрахования» и Madanes, выявил, что лишь каждая третья женщина в России старше 40 лет проходит маммографическое исследование на регулярной основе. При этом большинство россиянок понимают, что такое маммография и для чего она проводится, а также осознают важность ранней диагностики критических заболеваний. Результаты опроса, проведенного «АльфаСтрахование» и Madanes, есть в распоряжении журналистов «Вестей Подмосковья».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак груди сегодня является наиболее распространенным среди женщин. Только в 2020 году заболевание диагностировали у 2,3 млн пациенток по всему миру. Всемирный день борьбы против рака молочной железы, учрежденный в 1993 году и отмечаемый с тех пор 15 октября, подчеркивает важность этой проблемы.

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Итак, проведенный «АльфаСтрахованием» и Madanes опрос показал, что лишь 29,5% россиянок делают маммографию регулярно, а 19,5% — только по назначению врача или при появлении подозрительных симптомов. При этом большинство опрошенных знают, для чего нужно делать маммографию в рамках скрининга — так ответили 64,3% респонденток, однако 41% россиянок так ни разу и не прошли данное исследование.

«К сожалению, вероятность заболеть раком груди довольно высока, и она повышается с возрастом. Самый надежный способ борьбы сегодня — превентивная диагностика. Ранняя постановка диагноза значительно повышает шансы на успешное излечение. Поэтому так важна маммография», — рассказала гендиректор Madanes Россия Елена Солопова, добавив, что после 45 лет женщины более ответственно подходят к своему здоровью — в этой возрастной категории статистики отметили увеличение доли тех, кто ежегодно проходит диспансеризацию и делает скрининг.

Так, если в категории опрошенных 25–34 лет не реже одного раза в год стараются делать маммографию лишь 16,6%, то в группе 45–54-летних — уже 23,5%. Раз в 2–3 года ее проходят, соответственно, 16,9% и 18,6%. Если в 25 лет ни разу не делали скрининг 50,2% жительниц России, то к 55 годам таковых остается всего 31,4%.

Специалисты подчеркивают, что маммографию женщинам старше 40 лет проводят в рамках диспансеризации бесплатно — это входит в госпрограмму государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Однако опрос показал, что 12% женщин сталкиваются со сложностями получения направлений по ОМС для прохождения данного исследования. Их доля возрастает в группах респондентов более младшего возраста — с этим столкнулись 13,8% опрошенных в категории 25–34 лет.

Те же, кто не имеет возможности пройти обследование груди по ОМС, не проходят маммографию из-за высокой стоимости обследования — таких 13%. Больше всего — 14,1% — цена обследования пугает женщин средней возрастной категории — 45–54 лет.