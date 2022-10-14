Нейропсихолог Хвингия рассказала, что краткие перерывы в работе помогут избежать выгорания

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Как правило, человек понимает, что устал, и знает, как восстановить свои ресурсы. Но порой старается не обращать внимания на сигналы организма и продолжает себя изматывать - а потом удивляется, почему так плохо себя чувствует. Если все внезапно начинает валиться из рук, работать не хочется, мысли путаются и решения не находятся, вероятно, организм сигнализирует, что ему требуется отдых, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.

На работе для восстановления сил необходимо делать перерыв либо менять род деятельности в конце каждого часа, продолжила она. Через пятьдесят минут работы надо давать себе десять минут отдыха от компьютера. Лучше всего отложить любую деятельность, если есть такая возможность, и просто отдохнуть. Можно даже остаться на том же стуле, закрыв глаза. Но не всегда есть такая возможность у людей, работающих в офисе. В данном случае нужно отложить работу на компьютере и в конце каждого часа заняться чем-либо другим. К примеру, бумажной работой или оценкой чего-то, порекомендовала Ирина Хвингия.

Если 10-минутные перерывы в работе не приносят положительного эффекта, то, возможно, усталость уже накопилась, а организму нужен более длительный отдых. Степень переутомления можно определить по тому, как человек просыпается, сказала психолог.