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1 час назад

Диета при акне: избавляемя от прыщей изнутри

WomanHit.ru

Рацион влияет на состояние кожи даже сильнее, чем бьюти-ритуалы.

Диета при акне: избавляемя от прыщей изнутри
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

От питания зависит не только вес, состояние ЖКТ и сосудов, но и то, как выглядит кожа. Часто дерматологи, к которым пациент обращается с проблемой высыпаний или акне, направляют его проверить желудок и кишечник, а еще советует изменить питание.

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Специалисты уверены, что правильная сбалансированная диета влияет на состояние кожи значительно сильнее, чем уходовая косметика. Поэтому, если вы столкнулись с высыпаниями или акне, измените подход к питанию. Вероятно, первые положительные изменения вы увидите уже через пару месяцев.

Принципы диеты от прыщей

Изменение рациона, направленное на борьбу с акне, строится на нормализации работы кишечника, восстановлении нормальной микрофлоры и избавлению от токсинов и шлаков. Чтобы восстановить работу ЖКТ, нужно включить в ежедневный рацион продукты, в которых содержится много клетчатки — именно она поможет очистить кишечник. Дополняйте каждый прием пищи овощами или фруктами. Отличный источник пищевых волокон — крупы, макароны твердых сортов, хлеб из муки грубого помола.

Еще один важный шаг избавления от высыпаний с помощью питания — добавление в рацион продуктов, богатых цинком. Он регулирует работу сальных желез, поэтому разнообразьте рацион говядиной, печенью, морепродуктами.

Помогут коже очиститься витамины, особенно важны те, которые относятся к группе В. Они содержатся в сыре, капусте, пшеничной крупе. А витамины А и Е нормализуют гормональный фон и избавят от покраснений. Ищите их в проросшей пшенице, зеленом горошке, отварных яйцах, петрушке, рыбе и растительных маслах.

Что нельзя есть при акне

Список разрешенных продуктов во время диеты от акне весьма разнообразен, поэтому вы точно не останетесь голодной. Есть можно любые овощи и фрукты, трижды в неделю включать в рацион фрукты, без ограничений пить кисломолочные напитки и есть творог, любое постное мясо. Однако есть и список запрещенных блюд.

Отказаться нужно от алкоголя, белого сахара, жирного мяса, пирожных и других тяжелых десертов, арахиса, молока. Потребление соли тоже стоит ограничить — она вымывает жидкость из организма и нарушает водный баланс клеток кожи

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