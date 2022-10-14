Психолог подсказала новые способы минимизировать негативное влияние стресса

На фоне затяжного стресса многие техники снижения тревожности, такие как дыхательные практики, забота о своем теле и определение зоны контроля, перестали работать, предупредила практикующий психолог компании Inbalansy Светлана Вожжова. В беседе с «Лентой.ру» она подсказала новые эффективные способы, которые позволят минимизировать негативное влияние нервного перенапряжения, включая возвращение себе авторства жизни.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Для начала эксперт предложила остановиться и проанализировать собственные чувства, чтобы понять, каким образом подпитывается тревога, а затем перестать жить на автопилоте. По ее словам, эти шаги помогут перевести фокус внимания с ситуации вовне на себя. «Формула простая: чем больше наш фокус вовне, тем сильнее тревога и стресс; чем больше фокус на себя, на свою личную историю и чем больше внимания и бережного отношения по отношению к себе, тем больше внутренней устойчивости», — подчеркнула Вожжова.

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Психолог напомнила, что любой человек в течение жизни переживает ряд негативных событий, которые причиняют ему боль и страдания, однако у него всегда есть выбор, какие смыслы и опыт извлечь из стрессовых ситуаций. По ее словам, в кризисные времена необходимо пересмотреть свои ценности и старые точки опоры в пользу того, что лично для человека имеет смысл здесь и сейчас.

По мнению Вожжовой, большинство психологических техник успокоения направлены на то, чтобы человек успокоился. Однако в случаях, когда эти способы перестали помогать, стоит по-другому взглянуть на тревогу и понять, что за ней скрывается. Через призму тревожного состояния можно попробовать ответить на следующие вопросы: «Чего жизнь ждет от меня в этот конкретный момент?», «Какое жизненное задание стоит передо мной?»

Этот способ поможет лучше понять себя, отметила Вожжова. Также поможет минимизировать влияние негативных эмоций и стресса попытка ретроспективно оценить свой жизненный путь и приобретенный в ходе преодоления трудностей опыт. Психолог уверена, что в тяжелые моменты человеку особенно важно вернуть себе авторство жизни и знание, что он может больше, чем ему кажется.