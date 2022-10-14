Названы опасные бессимптомно протекающие женские болезни

Многие смертельно опасные гинекологические заболевания, в частности патологии шейки матки, на ранней стадии никак не проявляются, предупредила акушер-гинеколог высшей категории Светлана Быкова. Основные протекающие бессимптомно женские недуги она назвала изданию «Газета.ру».

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По словам врача, рак шейки матки лидирует в списке бессимптомных гинекологических болезней. Проявления в виде кровотечений между менструациями и обильных водянистых выделений появляются исключительно на поздних стадиях болезни. Быкова добавила, что заболевание на ранних стадиях обычно обнаруживают, если женщина обратилась с другой проблемой.

Также часто женщины не подозревают о новообразованиях в области придатков или увеличении размеров матки. Гинеколог отметила, что такие недуги могут проявляться учащенным мочеиспусканием, неприятными ощущениями при половом акте или болезненными менструациями, но на эти симптомы женщины чаще всего не обращают внимания.