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53 минуты назад

Врач назвала смертельно опасные бессимптомно протекающие женские болезни

Многие смертельно опасные гинекологические заболевания, в частности патологии шейки матки, на ранней стадии никак не проявляются, предупредила акушер-гинеколог высшей категории Светлана Быкова. Основные протекающие бессимптомно женские недуги она назвала изданию «Газета.ру».

Названы опасные бессимптомно протекающие женские болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, рак шейки матки лидирует в списке бессимптомных гинекологических болезней. Проявления в виде кровотечений между менструациями и обильных водянистых выделений появляются исключительно на поздних стадиях болезни. Быкова добавила, что заболевание на ранних стадиях обычно обнаруживают, если женщина обратилась с другой проблемой.

Также часто женщины не подозревают о новообразованиях в области придатков или увеличении размеров матки. Гинеколог отметила, что такие недуги могут проявляться учащенным мочеиспусканием, неприятными ощущениями при половом акте или болезненными менструациями, но на эти симптомы женщины чаще всего не обращают внимания.

Также распространенными бессимптомными заболеваниями являются кисты яичников, миомы или патологии эндометрия. Неприятным сюрпризом для пациенток старше 40 лет нередко становятся различные формы опущения органов малого таза, предупредила Быкова.

Здоровье,Светлана Быкова,
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