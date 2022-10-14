Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
25 минут назад

Диетолог перечислила самые опасные и неэффективные методы похудения

Lenta.ru

Обертывание пленкой или целлофановыми пакетами не влияет на процесс жиросжигания, поэтому не поможет сбросить вес, заявила врач-диетолог Наталия Гридина. В беседе с «Известиями» она перечислила три самых популярных, но абсолютно неэффективных и даже опасных метода похудения.

Перечислены самые опасные и неэффективные методы похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, убеждение, что тренировка с использованием пищевой пленки, обернутой вокруг проблемных зон, позволит быстро привести себя в форму, ошибочно. Даже если под пленку нанести различные разогревающие средства, это не поможет избавиться от отеков и застоя жидкости или ускорить процесс расщепления жира.

«Пленка не просто задерживает влагу, но и приводит к впитыванию выделений, из-за чего может возникнуть аллергия. Также такие обертывания приводят к перегреву, что негативно сказывается на работе сердца», — предупредила диетолог.

Также Гридина призвала отказаться от идеи голодания ради похудения. Она предостерегла, что полный отказ от еды, а в некоторых случаях и от воды в течение нескольких дней подряд по-настоящему вреден для здоровья.

Не менее опасно, по мнению диетолога, и экстремальное сокращение калорийности рациона. Подобное решение не ускорит процесс похудения, а замедлит его. Если человек получает недостаточное количество энергии с пищей, организм с трудом будет прощаться с жировыми отложениями, объяснила Гридина. Для эффективного и безопасного сброса веса она посоветовала придерживаться адекватного дефицита калорий, ежедневно гулять и регулярно заниматься спортом.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители