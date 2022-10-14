Перечислены самые опасные и неэффективные методы похудения

Обертывание пленкой или целлофановыми пакетами не влияет на процесс жиросжигания, поэтому не поможет сбросить вес, заявила врач-диетолог Наталия Гридина. В беседе с «Известиями» она перечислила три самых популярных, но абсолютно неэффективных и даже опасных метода похудения.

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По словам специалистки, убеждение, что тренировка с использованием пищевой пленки, обернутой вокруг проблемных зон, позволит быстро привести себя в форму, ошибочно. Даже если под пленку нанести различные разогревающие средства, это не поможет избавиться от отеков и застоя жидкости или ускорить процесс расщепления жира.

«Пленка не просто задерживает влагу, но и приводит к впитыванию выделений, из-за чего может возникнуть аллергия. Также такие обертывания приводят к перегреву, что негативно сказывается на работе сердца», — предупредила диетолог.

Также Гридина призвала отказаться от идеи голодания ради похудения. Она предостерегла, что полный отказ от еды, а в некоторых случаях и от воды в течение нескольких дней подряд по-настоящему вреден для здоровья.