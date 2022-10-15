Кардиолог Емельянова рассказала о способах нормализовать давление без лекарств

Кардиолог многопрофильного медицинского центра «Философия красоты и здоровья» группы «Медскан» Ольга Емельянова рассказала о способах нормализовать давление без лекарств.

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В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что прежде всего нужно проветрить помещение, прилечь и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, причём на выдохе нужно задержать дыхание на 8—10 секунд.

«Можно сделать теплую ванночку для рук и ног, лёгкий массаж шеи, воротниковой зоны, волосистой части головы. Также можно выпить тёплый чай с мятой и принять валериану в таблетке», — считает Емельянова.

По её словам, регулярные немедикаментозные методы снижения давления — это прогулки, правильное питание, снижение массы тела.

Как подчеркнула эксперт, это кратковременные меры, поэтому если проблемы с давлением носят устойчивый характер, то нужно обратиться к врачу.