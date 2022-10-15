Как узнать о нехватке тестостерона и что делать дальше

Сложно переоценить влияние половых гормонов на настроение, эндокринные процессы и сексуальное влечение. При этом многие уверены, что тестостерон — исключительно мужской гормон. Однако он вырабатывается и у женщин, пусть в меньших количествах. «Лента.ру» постаралась ответить, зачем нужен тестостерон представителям обоих полов и чем опасны его недостаток и переизбыток.

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Что такое тестостерон

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Тестостерон — это основной мужской половой гормон. Он играет ключевую роль в развитии и поддержании сексуальной функции у представителей обоих полов, а у мужчин напрямую связан с репродуктивной функцией.

В мужском организме этот гормон вырабатывается яичками и надпочечниками, в женском — яичниками и надпочечниками. И у тех, и у других он образуется из холестерина, а его выработку регулирует гипофиз.

Тестостерон у мужчин

У мужчин тестостерон участвует в развитии вторичных половых признаков и половых органов. Именно из-за него в период полового созревания у мальчиков меняется голос, начинается рост волос на теле. Также этот гормон способствует увеличению мышечной массы, влияет на количество жира и плотность костей.

"С тестостероном связаны настроение, жизненная энергия, интеллект, хороший сон. Половое влечение, эрекция — тоже эффект работы тестостерона", — рассказал врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.

Тестостерон у женщин

У женщин этот гормон синтезируется в меньшем количестве, но тоже очень важен. Он участвует в процессах созревания яйцеклетки, отвечает за формирование скелета и регенерацию костной ткани, регулирует работу сальных желез. Кроме того, тестостерон помогает контролировать стресс и благотворно влияет на настроение.

"У женщин тестостерон обеспечивает нормальное функционирование физиологических процессов, протекающих в центральной нервной системе, молочных железах и яичниках", — объяснила врач акушер-гинеколог маммологического центра L7 Тамара Нураева.

Тестостерон влияет на потенцию

Именно тестостерон во многом определяет уровень мужского либидо. Значительный дефицит этого гормона (до 80 процентов от нормы) может привести к эректильной дисфункции.

При низком уровне тестостерона падает сексуальная активность, снижается число эрекций

В то же время это не единственный фактор, определяющий сексуальное влечение. На него могут повлиять, например стресс или депрессия, способные напрочь отбить интерес к сексу даже при нормальном уровне мужских гормонов в организме.

Либидо зависит от тестостерона и у женщин

Тестостерон участвует в регуляции сексуального влечения у женщин наравне с эстрадиолом — основным женским половым гормоном из группы эстрогенов.

Сексуальная активность, а также частота и выраженность оргазмов у женщин зависит от тестостерона

При этом результаты научных исследований, связанных с изучением взаимосвязи тестостерона и интересом женщин к интимной близости, неоднозначны. Одни специалисты считают, что обострение сексуальных желаний в период овуляции обусловлено максимально высоким уровнем тестостерона в организме, другие уверены, что такой эффект вызывают эстрогены, преобладающие в организме вплоть до середины менструального цикла.

Тестостерон вызывает агрессию

Тестостерон оказывает влияние и на поведение. Распространено мнение, что повышенный уровень этого гормона делает мужчину более агрессивным и склонным к риску. О том, соответствует ли это действительности, у специалистов разные мнения. По утверждению андролога Георгия Мсхалая, у мужчины с высоким уровнем тестостерона больше потребностей, больше уверенности в себе, он больше стремится к успеху.

"У меня есть пациент, после нормализации уровня тестостерона защитивший докторскую диссертацию, которую раньше не мог защитить, и еще думал, нужна ли она ему", — рассказал андролог, эндокринолог Европейского медицинского центра Георгий Мсхалая.

Тестостерон в бодибилдинге

Тестостерон ускоряет рост мышечной массы, поэтому препараты на его основе нередко принимают бодибилдеры. Однако специалисты считают, что это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Неприятные побочные эффекты возможны даже после прекращения приема подобных средств.

По словам терапевта Елены Тихомировой, злоупотребление тестостероном значительно повышает риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. А после отказа от препаратов с тестостероном наступает синдром отмены, на фоне которого может начаться депрессия. Не исключено и бесплодие.

"Есть мужчины, которые делают себе дополнительные инъекции, применяют запрещенные препараты и поднимают уровень тестостерона в пять, в десять раз больше нормы. Безусловно, у них агрессия выше", — рассказал андролог, эндокринолог Европейского медицинского центра Георгий Мсхалая.

Уровень тестостерона в крови

Уровень тестостерона зависит от пола, возраста, времени суток, физической активности и множества других факторов. После 30 лет уровень этого гормона в крови у мужчин падает на один-два процента в год. К 50 годам дефицит тестостерона достигает 25-30 процентов, и это начинает сказываться на здоровье и когнитивных способностях.

Специалисты рекомендуют сдавать кровь на анализ для определения уровня тестостерона с семи до одиннадцати утра, натощак, поскольку секреция полового гормона наиболее высока утром.

"Тестостерон начинает вырабатываться ночью, во время фазы медленного сна, причем чем дольше длится отдых, тем сильнее его выработка. При нормальном режиме сна и бодрствования концентрация гормона становится максимальной к пяти-шести часам утра", — отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией НАКФФ Вера Баринова.

Норма тестостерона у мужчин

Уровень тестостерона у мужчин в 20 раз выше, чем у женщин и детей, и составляет от 12,15 до 37,48 наномоль/литр.

Возраст Уровень тестостерона (наномоль/литр)

после 18 лет 12,15 — 37,48

20-39 лет 13,88 — 37,48

40-59 лет 12,15 — 30,88

более 60 лет 12,15 — 24,98

Падение общего тестостерона ниже 12,1 наномоль/литр — это повод для озабоченности. В таких случаях следует сдать дополнительный анализ на свободный тестостерон.

Норма тестостерона у женщин

Уровень тестостерона у женщин значительно ниже. В возрасте от 18 до 49 лет нормальными считаются значения от 0,31 до 3,78 наномоль/литр. Во время беременности этот показатель может повышаться в несколько раз, но затем снова падает.

Возраст Уровень тестостерона (наномоль/литр)

до менопаузы 0,347 — 1,873

после менопаузы 0,243 — 1,388

Что бывает при нехватке тестостерона в детстве

У мальчиков низкий уровень тестостерона бывает при некоторых врожденных заболеваниях, недоразвитии или неопущении яичек. По мере взросления его нехватка проявляется рядом характерных симптомов: евнухоидными пропорциями тела (длинные конечности, укороченное туловище), слабо развитой мускулатурой, бледностью кожи.

По словам андролога Александра Лубенникова, у мальчиков с низким тестостероном также наблюдается увеличение грудных желез, отсутствие волос на лобке, высокий тембр голоса, половой член длиной менее пяти сантиметров и очень маленькие яички.

Какие признаки говорят о недостатке тестостерона

При нехватке тестостерона у мужчин снижается половое влечение, начинаются проблемы с эрекцией, уменьшается мышечная масса. До 90 процентов мужчин, столкнувшихся с этой проблемой, страдают от облысения.

снижение либидо,

сокращение количества сперматозоидов,

проблемы с эрекцией,

уменьшение роста волос на теле,

увеличение грудных желез,

уменьшение мышечной массы,

повышенный риск переломов,

частые перемены настроения,

высокая утомляемость,

раздражительность,

нарушения сна,

снижение когнитивных способностей,

облысение. Вот некоторые характерные признаки нехватки тестостерона:

"Если уровень тестостерона выходит ниже нормы, начинает повышаться раздражительность, нервозность, внутренне напряжение. Мужчина становится более капризным, легче раздражается", — рассказал андролог, эндокринолог Европейского медицинского центра Георгий Мсхалая.

Почему уровень тестостерона падает

ожирение,

повреждение или воспаление яичек,

сахарный диабет,

хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем,

хронические патологии почек,

болезни или травмы гипоталамуса и гипофиза,

прием стероидов,

алкоголизм и прием наркотических веществ. Помимо возраста, у взрослых мужчин к снижению уровня тестостерона приводят:

"Низкий уровень тестостерона может наблюдаться при патологических изменениях яичек и гипофиза, таких как синдром Клайнфельтера, синдром Кальмана, а также у мужчин с идиопатическими, метаболическими или ятрогенными нарушениями, приводящими к дефициту андрогенов", — отметил врач уролог-андролог высшей категории «СМ-Клиника» Александр Сысоев.

Нехватка тестостерона у женщин

Уровень тестостерона у женщин может падать во время менопаузы, при заболеваниях яичников, гипофиза и надпочечников, различных патологиях щитовидной железы, при булимии и анорексии, при переходе на диеты с низким содержанием жиров или приеме некоторых лекарств — например, глюкокортикоидов.

бессонница,

быстрая утомляемость,

боль в костях и мышцах,

абдоминальное ожирение,

снижение либидо,

нарушение менструального цикла,

снижение когнитивных способностей,

депрессия. При низком уровне тестостерона у женщин могут наблюдаться:

"Главные проявления недостатка тестостерона у женщин — общее ухудшение самочувствия и снижение сексуального влечения. Также может появиться сухость влагалища, нарушается менструальный цикл. Из-за нехватки мужского гормона женщина становится менее выносливой, у нее снижаются когнитивные способности, может развиться депрессия", — объяснила врач акушер-гинеколог маммологического центра L7 Тамара Нураева.

Как повысить тестостерон

Если отклонение от нормы незначительно, уровень тестостерона можно повысить, просто изменив образ жизни. По мнению андролога Александра Сысоева, есть несколько простых средств, позволяющих устранить нехватку этого гормона за один-три месяца.

Регулярный сон как минимум семь часов в сутки, причем важно научиться ложиться и просыпаться в одно и то же время

Умеренные и регулярные физические нагрузки. Лучше делать гимнастику или бегать полчаса каждый день, чем раз в неделю заниматься на силовых тренажерах по четыре часа

Отказ от курения и алкоголя, приема стероидных добавок

Отказ от жирной, копченой и жареной пищи. Также не стоит увлекаться сладкими десертами

Включение в рацион свежей морской рыбы, водорослей или других морепродуктов, в которых содержится цинк

"К повышению уровня андрогенов и у мужчин, и у женщин может привести увеличение физической активности, что доказано многочисленными исследованиями. При этом максимально эффективными считаются силовые тренировки. Также скорректировать уровень андрогенов помогут лечение сопутствующих заболеваний, снижение массы тела и пересмотр питания", — заявила врач акушер-гинеколог маммологического центра L7 Тамара Нураева.

Нужно понимать, что подобные методы работают только в тех случаях, когда нехватка тестостерона вызвана временными проблемами — например, резким изменением режима дня и образа жизни, стрессом, сильными переживаниями. Если же дело не в этом, то нормализацией уровня тестостерона должен заниматься специалист. При необходимости врач проведет дополнительные обследования и подберет эффективную терапию.

Избыток тестостерона тоже опасен

Повышенный уровень тестостерона у мужчин приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям — гипертонии, инсульту, инфаркту и тромбозу. Кроме того, он мешает образованию и созреванию сперматозоидов, увеличивает вероятность развития рака предстательной железы и грудных желез, может привести к нарушению мочеиспускания. Избыток тестостерона у мужчин может свидетельствовать об опухоли яичек или надпочечников, гипертиреозе.

Облысение — одно из самых распространенных последствий повышенного тестостерона у женщин