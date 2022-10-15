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23 часа назад

Раскрыт способный вызвать нарушение сна психологический фактор

Мослентаиещё 6

Раскрыт способный вызвать нарушение сна психологический фактор
Фото: МослентаМослента

Один из главных психологических факторов, который способен вызвать нарушение сна, раскрыл РИА Новости главный психиатр Москвы Георгий Костюк. По его словам, это проявление психического неблагополучия. Если наладить сон, то человек выйдет из этого состояния, добавил эксперт.

«Нужно обязательно, чтобы сон был здоровым — достаточное по продолжительности время во сне. Очень важно соблюдать интернет-гигиену — постараться поменьше заглядывать в смартфон. Поменьше алкоголя, побольше движений и свежего воздуха и все будет хорошо», — отметил Костюк.

При этом такое заболевание как депрессия обычно не проявляется бессонницей и тревогой, отметил психиатр. В данном случае человек, не имеющий болезней сердца и органов дыхания, может испытывать болезненные ощущения в области грудной клетки и сердца, затрудненное дыхание, нехватку воздуха, головные боли.

Ранее основные формы проявления биполярного расстройства раскрыли жительницы столицы с таким диагнозом.

Здоровье,Георгий Костюк,
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