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1 час назад

Онколог рассказал, в каком возрасте начинает развиваться рак груди

Вечерняя Москва

Рак молочной железы чаще диагностируют у пациентов в возрасте. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач — онколог-маммолог, заведующий онкохирургическим отделением центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Владимир Воротников.

Онколог рассказал, в каком возрасте начинает развиваться рак груди
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, такая разновидность онкологии чаще всего начинает развиваться с 60-летнего возраста.

"Несмотря на то, что в СМИ участились сообщения о том, что рак молочной железы молодеет, на самом деле статистически это не так. Заболеваемость, точно как и возраст пациентов, не повысилась, но люди стали больше говорить об онкологических заболеваниях и освещать проблему в Сети", — отметил Воротников.

9 октября онколог-маммолог Данаил Назлиев перечислил способы, как максимально защититься от рака груди. По его мнению, на сто процентов предотвратить появление рака груди пока невозможно, однако существуют рекомендации, которые помогут снизить риск его появления.

Эксперт призвал заниматься физическими активностями, ведь, по статистике, у физически развитых женщин риск развития онкологии ниже.

Здоровье,Владимир Воротников,
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