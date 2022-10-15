Нутрициолог назвала вредный для аллергиков и детей завтрак

Не все блюда полезны для завтрака. Так, нутрициолог, специалист по расстройству пищевого поведения, психолог Ольга Ромашина рекомендует с осторожностью относиться к граноле. Слвоа эксперта приводит Ura.ru.

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По словам специалиста, от употребления этого продукта стоит воздержаться людям со склонностью к аллергиям. Эксперт подчеркнула, что в ее составе часто присутствуют мед и орехи — одни из самых аллергенных продуктов.

Не стоит завтракать гранолой и маленьким детям, отметила врач,

и тем, кто страдает от сахарного диабета и ожирения. У продукта очень высокая калорийность, так что безопасная норма блюда —до 200 грамм в день.

«При выборе гранолы стоит обратить внимание на то, в каком порядке перечислены ингредиенты на упаковке. По регламенту они указываются по убыванию их массовой доли. И если в составе преобладает сахар, польза продукта достаточно сомнительна», — резюмировала доктор.