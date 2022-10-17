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1 час назад

Онколог рассказал, как предотвратить развитие рака груди

Вечерняя Москваиещё 1

Онкологические заболевания можно профилактировать. Кроме рекомендаций по здоровому образу жизни, существует комплекс мероприятий, который направлен на снижение риска заболеть раком молочной железы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил врач-онколог, маммолог, кандидат медицинских наук, заведующий онкохирургическим отделением в ЦКБ «РЖД-Медицина» Владимир Воротников.

Онколог рассказал, как предотвратить развитие рака груди
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, предотвратить развитие рака груди поможет выявление заболевания до появления симптомов. Так, в первую очередь пациенту следует прийти на скрининг.

— Самое главное профилактическое мероприятие — это, безусловно, скрининг. Скрининг — то есть ранняя диагностика — это выявление онкологического заболевания до появления симптомов. Именно на ранних стадиях лечение рака наиболее эффективно, — пояснил специалист.

Кроме того, по словам Воротникова, врачи для предотвращения развития раковой опухоли могут выписать пациентам в возрасте от 50 лет препараты с целью гормональной профилактики.

— Мы можем назначать препараты с целью гормональной профилактики для пациентов в возрасте от 50 лет, то есть после наступления менопаузы, — добавил Воротников.

Здоровье,Владимир Воротников,
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