Почему вы набираете жир на животе и не можете его сбросить

Иногда набор веса может происходить без какой-либо видимой причины. Если вы начали полнеть, но ваши привычки в еде и уровень физической активности не изменились, это может указывать на болезнь. Издание Eat this, not that! перечислило такие состояния здоровья.

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Проблемы с щитовидной железой.

Если вы не можете объяснить увеличение веса, врач может проверить вас на наличие определённых эндокринных заболеваний. Эндокринная система, которая включает надпочечники, щитовидную железу и яичники, помогает регулировать выделение гормонов.

Приём некоторых лекарств.

По словам экспертов, некоторые лекарства от диабета, депрессии или даже судорожных расстройств могут привести к непреднамеренному набору веса.

Депрессия.

Это психическое расстройство связано с изменениями аппетита и увеличением веса.

Отказ от курения.

Часто это происходит, когда люди начинают есть больше, чтобы справиться с тягой к сигаретам.

Стресс.

Люди часто ищут более калорийную пищу, когда испытывают стресс.

Недосып.

Недостаток или переизбыток сна могут вызвать изменения в гормонах, которые повышают аппетит.

Изменения в метаболизме.