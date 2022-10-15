Почему вы набираете жир на животе и не можете его сбросить

Иногда набор веса может происходить без какой-либо видимой причины. Если вы начали полнеть, но ваши привычки в еде и уровень физической активности не изменились, это может указывать на болезнь. Издание Eat this, not that! перечислило такие состояния здоровья.
Если вы не можете объяснить увеличение веса, врач может проверить вас на наличие определённых эндокринных заболеваний. Эндокринная система, которая включает надпочечники, щитовидную железу и яичники, помогает регулировать выделение гормонов.
По словам экспертов, некоторые лекарства от диабета, депрессии или даже судорожных расстройств могут привести к непреднамеренному набору веса.
Это психическое расстройство связано с изменениями аппетита и увеличением веса.
Часто это происходит, когда люди начинают есть больше, чтобы справиться с тягой к сигаретам.
Люди часто ищут более калорийную пищу, когда испытывают стресс.
Недостаток или переизбыток сна могут вызвать изменения в гормонах, которые повышают аппетит.
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