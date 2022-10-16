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34 минуты назад

Онколог Пылев: поздняя беременность повышает риск развития рака груди

Мира Маркина

Онколог Андрей Пылев в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал, чем чревата поздняя беременность.

Каким смертельным недугом грозит поздняя беременность
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, женщинам, решившимся на роды в зрелом возрасте, грозит рак молочных желез. Как правило, рак груди выявляют у женщин после 60 лет, но бывают и исключения.

"Если сравнивать нерожавших и женщин с поздней беременностью, то женщины с поздней беременностью больше находятся в группе риска, чем совсем не рожавшие",

– пояснил эксперт.

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По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), рак молочной железы является лидером среди онкозаболеваний в России. Специалисты уточняют, что опасный недуг могут спровоцировать ожирение, гипертония, атеросклероз, заболевания печени, гипотиреоз, а также курение.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Китае начали лечить рак российским источником нейтронов.

Здоровье,ФОМС,
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