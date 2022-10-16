Врач дал советы по улучшению качества сна

Первое – это фиксированное время засыпания и особенно пробуждения в рабочие и выходные дни. Многие люди грешат тем, что не высыпаются на неделе, а в выходные поздно встают. Процесс становится хроническим, закручивается, человек плохо себя чувствует, настроение падает, работоспособность снижается. Поэтому график сна очень важен. Необходимо высыпаться, норма для большинства людей составляет от семи до девяти часов сна. Минимальное, но допустимое количество – шесть часов, максимальное – десять часов. Очень важно при этом, чтобы человек не вставал по будильнику. Если человек постоянно встает по будильнику, это означает только одно: он недосыпает, – объяснил Александр Калинкин.