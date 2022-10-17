Когда диета действительно необходима, а когда может навредить

На самые важные вопросы отвечает профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Валентин Фадеев.

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Для многих сидение на диете стало частью образа жизни. Но что стоит за следованием популярным диетам, могут ли эта привычка навредить и спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем?

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Что такое диета

В широком смысле этого слова «диета» — это питание вообще. В узком смысле под этим чаще всего подразумевается какое-то временное пищевое ограничение. И именно поэтому в отношении снижения веса понятие «диета» лучше не использовать. Временные изменения питания нужны в клинической медицине достаточно часто, например, если человек заболевает чем-то или у него обостряется хроническое заболевание. Например, при остром панкреатите, при кишечных расстройствах, после ряда операций.

Если речь идет о хронических заболеваниях и состояниях, к которым относятся и ожирение, и сахарный диабет, хронические аллергические заболевания и т. п. — речь более правильно и эффективно вести не о диете, как о кратковременном пищевом ограничении, а о длительном изменении рациона питания. В данном случае, мы подразумеваем, что хронические заболевания и состояния — неизлечимы, но контролируемы, поэтому изменение рациона питания — это нечто постоянное.

Можно ли самостоятельно «сажать» себя на диету?

Диета — это один из очень важных методов лечения ряда заболеваний, и она может назначаться как лекарство. Аюрведическая медицина, например, полностью базируется на диетотерапии, когда конкретному пациенту составляется индивидуальный рацион, который приводит к гармонизации смещенного внутреннего равновесия.

Если вернуться лет хотя бы на 100 назад, когда современных лекарств практически не было, то большая часть назначений врачей, по сути, и составляли рекомендации по диете. К слову, многие представления о том, что лучше или хуже есть при том или ином заболевании — зачастую совершенно не доказаны, а при попытке поставить их на научные рельсы полностью рассыпаются.

Диету должен назначать врач. В современном мире нужно необходимое добавление: опытный и квалифицированный профессионал. Например, мы постоянно даём рекомендации по питанию пациентам с сахарным диабетом.

Назначать себе диету самому я бы не рекомендовал сейчас потому, что для нынешнего человечества, страдающего ожирением, эта тема стала очень популярной и обросла многочисленными мифами, в которых разобраться непросто. Кроме того, в этой сфере скопилось огромное количество шарлатанов и проходимцев!

Очень часто человеку никакая диета вообще не нужна. Сейчас нередко встречаются нарушения пищевого поведения в виде орторексии и крайнего проявления — нервной анорексии. Их может на ранних этапах заподозрить врач, а поздние этапы этих заболеваний порой фатальны. А начинается всё с того, что девушки (они страдают этими заболеваниями чаще мужчин) сама себе назначает диету, начинает принимать мочегонные, делать ежедневные клизмы.

В чем опасность модных диет?

Первая и самая простая опасность диеты — это кратковременное снижение веса на фоне какого-то строгого ограничения, за чем следует ещё большая прибавка веса (феномен рикошета). В дальнейшем происходит ещё большее усугубление нарушения пищевого поведения и ожирение прогрессирует.

Этот сценарий самый банальный и самый частый и через него прошли большинство пациентов с избытком веса. Обычно, чем более жестким будет кратковременное ограничение в питании, а дело доходит и до голодания, тем обычно сильнее будет откат назад. Чем сильнее будет ограничение — тем тяжелее и длительнее будет срыв — такова природа человека.

Диета, как кратковременное ограничение в питании — по определению неэффективна, а значит опасна. Скинуть вес — это не так сложно, поскольку человек терпелив: купите в магазине верёвку и попросите привязать себя к ограде парка и привозить к месту расправы одну только воду. Шансов не похудеть нет ни у кого! Такого не бывает! Но как только вас отвяжут, вы сорветесь и наберете еще больше чем было. Итак, эффективно для снижения веса длительное изменение рациона питания, которое не подразумевает жестких ограничений.

Если добавить про модные диеты — они безусловно небезопасны, особенно если у пациента уже есть какие-то хронические заболевания. Если мы ограничиваем углеводы — мы не получаем содержащиеся в овощах и фруктах пищевые волокна и витамины, а если мы начинаем при этом их потреблять в рафинированном готовом виде из баночек с биодобавками, то мы вообще реально не представляем, что происходит с человеком. Никаких контролируемых более или менее длительных исследований в этом плане никто не проводил. Если начать питаться одними белками — возникает вопрос о сердечно-сосудистых заболеваниях и патологии почек. Продолжать можно до бесконечности.

Я прошу здесь осмыслить лишь один факт — 200 лет назад ожирение среди людей встречалось в 100 раз реже, чем сейчас. Задумайтесь почему! Ну наверное не потому, что 200 лет назад люди не ели углеводы или занимались интервальным голоданием…

Разумность вместо диет

Кратковременные жесткие ограничения, как бы модно их не называли, неэффективны и может быть даже опасны. Если задачей является снижение веса — нужно умеренно сократить калораж пищи, честно выполняя хотя бы два из десяти желательных ограничений. Только делать это нужно длительно — годами! Критерием эффективности является снижение веса примерно на 1—2 кг за месяц — не менее! Это 10 12 кг в год!

Важнейшим моментом является режим питания: необходим полноценный завтрак и полноценный обед, что снизит объем пищи, съедаемой на ночь. В отношении физических нагрузок — примерно тоже самое: это должна быть нагрузка, которую вы не бросите через месяц занятий, а будите её выполнять длительно. Пусть это будет просто прогулка, те самые пресловутые 10 тысяч шагов в день, или даже 7 тысяч.