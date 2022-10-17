Пластический хирург объяснил появление складок на животе

Складки на животе появляются из-за слабых мышц, неправильной осанки и множества других причин, рассказал пластический хирург Юрий Качина. В беседе с «Лентой.ру» он пояснил, почему даже худым женщинам бывает трудно от них избавиться.

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По словам специалиста, появление складок на животе — закономерный процесс. Они наблюдаются у большинства женщин при сидении и особенно наклоне позвоночника при неправильной осанке. Это происходит даже в тех случаях, когда излишков подкожно-жировой клетчатки нет.

Качина объяснил, что жировая клетчатка в области талии и живота — особенность женского организма. Она есть даже у очень стройных женщин и необходима для защиты репродуктивной системы.

Кроме того, складки могут образовываться из-за слабых мышц в области живота и спины, добавил собеседник «Ленты.ру». Это объясняется гормональными колебаниями, также свою роль играют беременность и роды.

Еще один немаловажный фактор — потеря упругости кожи в области живота, обратил внимание Качина. Этот процесс начинается с 25-летнего возраста из-за сокращения выработки эластина и коллагена.