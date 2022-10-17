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39 минут назад

Врач рассказала, как продлить свою работоспособность

Москва24

Повысить свою работоспособность, улучшить эффективность деятельности и укрепить здоровье помогут частая физическая активность и закаливание. Человеку следует получать кардионагрузку и посещать бассейн, сообщает News.ru со ссылкой на врача-иммунолога Ирину Ярцеву.

Врач рассказала, как продлить свою работоспособность
Фото: m24.rum24.ru

По ее мнению, из-за климата России люди часто переохлаждаются, поэтому человек должен быть готов к сменам температур. Врач считает, что организм следует тренировать, ведь благодаря активности тело даже не заметит существенных изменений в окружающей среде.

"Сейчас сезон ОРВИ именно потому, что не все люди готовы вовремя перестроиться, люди испытывают много стресса из-за событий вокруг и подавляют иммунную систему. Очень важно уметь самостоятельно заботиться о себе", – заключила иммунолог.

Ранее врач-терапевт, нефролог "СМ-Клиники" Юлия Кадоркина рассказала, что принимать антибиотики из-за простудного заболевания бесполезно, так как они не действуют на вирусы, находящиеся внутри клетки.

Она отметила, что простуда – это недуг, во время которого вирус множится только внутри живых клеток.

Здоровье,Ирина Ярцева,
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