Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Терапевт рассказала, почему при беге возникает резкая боль в боку

Мир24

Резкие болезненные ощущения в левом боку, которые часто возникают при беге, не опасны для здоровья. Об этом рассказала в интервью порталу «Доктор Питер» врач-терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова.

Терапевт рассказала, почему при беге возникает резкая боль в боку
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, резкий приступ боли, возникающей в левом боку во время бега, многие начинающие спортсмены связывают с патологическими изменениями в области печени или кишечника. На самом деле это не так, подчеркнула врач.

«Этот вид боли связан с раздражением рецепторов в области селезенки, которая из-за активизации кровообращения переполняется кровью и растягивается. Опытные спортсмены знают, что от подобной боли можно быстро избавиться», – пояснила гастроэнтеролог.

Чтобы избежать боли в боку во время бега, сначала необходима хорошая разминка, а во время самой пробежки важно сохранять равномерность дыхания. Если боль все-таки возникла, врач советует остановиться, дать дыханию прийти в норму и только после этого продолжить пробежку.

Здоровье,Вера Самсонова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители