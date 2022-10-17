Терапевт рассказала, почему при беге возникает резкая боль в боку

Резкие болезненные ощущения в левом боку, которые часто возникают при беге, не опасны для здоровья. Об этом рассказала в интервью порталу «Доктор Питер» врач-терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова.

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По словам медика, резкий приступ боли, возникающей в левом боку во время бега, многие начинающие спортсмены связывают с патологическими изменениями в области печени или кишечника. На самом деле это не так, подчеркнула врач.

«Этот вид боли связан с раздражением рецепторов в области селезенки, которая из-за активизации кровообращения переполняется кровью и растягивается. Опытные спортсмены знают, что от подобной боли можно быстро избавиться», – пояснила гастроэнтеролог.